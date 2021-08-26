İstanbul'da kripto para vurgunu! 1 bin 500 kişiden aldıkları 1 milyar TL ile kayıplara karıştılar

Türkiye'de henüz kripto para borsası için bir kanun bulunmazken bu boşluktan yaralanan dolandırıcılar binlerce kişiyi dolandırdı. CNN Türk'ün özel haberine göre olay İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Dogecoin Mining adı altında sistem kuran dolandırıcılar, 40 gün içinde yüzde 100 kar etme garantisi sunarak yatırımcıları kendilerine çektiler.

YATIRIMCILARIN GÜVENİNİ KAZANDILAR

Lüks mekanlarda düzenlenen toplantılarla yatırımcıların güvenini kazanan dolandırıcılar, kurdukları Telegram grubunda yatırımcıları topladılar. Bin 500 kişiye vaatlerde bulunarak kripto paraların hesabına aktarılmasını sağlayan dolandırıcılar. yatırımcılara 3 ay boyunca düzenli olarak kar paylarını ödeyerek güvenlerini kazandılar.

SİSTEM ANİDEN KAPATILDI

Yatırımcı sayısı çoğaldıktan sonra tam 350 milyon Dogecoin toplandı. Daha sonra ise değeri 1 milyar TL'ye yaklaşan sistem aniden erişime kapatıldı. Yatırımcılar, dolandırıcılara ulaşmayı denese de başarılı olamadılar.

2 ŞÜPHELİ İÇİN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KARARI VERİLDİ

Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, şikayet etmek için soluğu savcılıkta aldılar. Avukat Sinan Keskin'in başvurusuyla 2 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu da 11 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

"BİR ARKADAŞIMIZ BEYİN KANAMASI GEÇİRİP RAHMETLİ OLDU"

Olayda mağdur olan Ecem Ashyrov, dolandırıcıların sistemin yenilenmesi için çalışma yapıldığını kendilerini ifade ettiklerini söyledi. Söz konusu süreçte para yatırılabileceğini ancak 3-4 gün sonra para çekim taleplerinin onaylanabileceğinin kendilerine söylendiğini belirten Ecem Ashyrov," Biz de ona güvenerek tekrar yatırım yaptık ama daha sonra ulaşamadık. 1500 kişilik mağdur grubunun içerisinde intihara kalkışan arkadaşlarımız var. Hatta bir arkadaşımız bunun stresinden beyin kanaması geçirip rahmetli oldu." dedi.