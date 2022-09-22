İstanbul'da ortalığı birbirine katıp 3 kişiy öldürmüştü! Güven Güler tutuklandı!

İstanbul'da 3 kişiyi öldürdükten 2'si polis 4 kişinin de ölmesine neden olan Güven Güler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rukiye Karapunar
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İstanbul'da ortalığı birbirine katıp 3 kişiy öldürmüştü! Güven Güler tutuklandı!

İstanbul Başakşehir ve Küçükçekmece'de 19 Eylül 2022 tarihinde 3 kişiyi öldürüp ardından Fatih'te 2'si polis 4 kişiyi ateşli silahla yaralamıştı. Daha sonra kaçan Güven Güler Başakşehir'de viyadüğün altında yakalanmıştı. Şüpheli Güler'e yardım ettiği iddia edilen 5 şüpheli Güler ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi.

SAVCILIK TARAFINDAN SERBEST BIRAKILMIŞTI

Cumhuriyet Savcısı Güler'i 3 ayrı suçtan ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Diğer şüpheliler Onur S, ifade verdikten sonra savcılık tarafından serbest bırakılırken, şüpheliler Nevzat A., Uğur U. ve Ferdi T. ile 18 yaşından küçük olan A.Ü. tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul'da ortalığı birbirine katıp 3 kişiy öldürmüştü! Güven Güler tutuklandı!

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Güven Güler iki kez "Tasarlayarak öldürme', "Kasten öldürme" ve iki kez de "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler Nevzat A, Uğur U. ve Ferdi T. ile 18 yaşından küçük olan A.Ü'nün tutuklanmasına hükmetti. (İHA)

İstanbul'da ortalığı birbirine katıp 3 kişiy öldürmüştü! Güven Güler tutuklandı!

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