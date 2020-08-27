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İstanbul'da yangın! Bitişik iki bina küle döndü

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bitişik iki bina çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Bugün saat 17.30 sıralarında İstanbul'un Maltepe ilçesinin Başıbüyük Mahallesi, Taşlık Sokak'taki bitişik iki binada yangın çıktı. 

Birisi üç diğeri tek katlı bitişik iki binada çıkan yangında çevredekiler büyük panik yaşadı. Çıkan yangının nedeni henüz bilinmezken, yangın esnasında binalar hemen tahliye edildi.

Ataşehir İtfaiye istasyonunun yetersiz kalması üzerine çevredeki tüm itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopterini de çalışmalara dahil etmeyi düşündü.

İstanbul'da yangın! Bitişik iki bina küle döndü

Dört koldan yapılan müdahale sonucu iki bina kısa sürede söndürüldü.
Yangının çıktığı noktanın tepe bir yerde bulunması ve yolların dar olması itfaiye ekiplerini bir hayli zorlarken polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

İstanbul'da yangın! Bitişik iki bina küle döndü

VATANDAŞLAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERDİ

İtfaiye ekiplerinin canla başla müdahalesinin devam ettiği anlarda vatandaşlar da söndürme çalışmalara destek vermeye çalıştı. Bir vatandaş gözü yaşlı bir şekilde, "Gitti, bu zaten yandı. Yaşayan var tabi, tek katlı olan boştu" dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

İstanbul'da yangın! Bitişik iki bina küle döndü

Berkem Temizel
Gece Editörü


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