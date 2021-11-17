İstanbul'da Yusuf Çağrı Ekici isimli genç, anne babasını katlettikten sonra zehir içerek intihar etti!

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Olayın yaşandığı sitede yaşam süren Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'ye (43) silahla ateş açtı. Kan donduran eylemi gerçekleştirmesinin ardından yatağına uzanan genç, siyanür zehri içerek intihar etti.

PLANINI SOSYAL MEDYA HESABINDA ANLATMIŞ

Ekici'nin, vahşeti gerçekleştirmeden saatler önce sosyal medya hesabından yapacaklarını anlattığı bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Arkadaşlarının da ekli olduğu İnstagram hesabında gencin paylaşımını görenler polise durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polisler evin içerisine girdiklerinde, aile bireylerini cansız bir şekilde buldu.