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İstanbulkart faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır 2022? Ne kadar kredi veriliyor?

İstanbulkart sahipleri, karta yönelik yapılan yeni gelişmeleri merak ediyor. İstanbullular, İstanbulkarta verilen faizsiz krediler hakkında bilgileri merak ediyor. İstanbulkart faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ne kadar kredi veriliyor? soru ve konu başlıkları arama motorlarında sıkça aratıldı.

İstanbulkart faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır 2022? Ne kadar kredi veriliyor?

İstanbul'da yaşayan ve İstanbulkart kullanan kişiler, yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyor. İhtiyaç sahibi olan ve faizsiz kredilerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, kredi hakkında birçok bilgiyi merak ediyor. İstanbulkart faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır?  Ne kadar kredi veriliyor? soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin detayları...

İstanbulkart faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır 2022? Ne kadar kredi veriliyor?

İSTANBULKART FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR 2022?

İstanbulkart faizsiz krediye, Belbim dijital kanalları üzerinden Fibabanka'ya yapabilirsiniz. Fibabanka tarafından onaylanan kredi bakiyeleri,  başvuru sahibinin dijital kartına yüklenir. Kampanyadan faydalanmak için en az bir adet tane fiziksel İstanbulkart'ın, İstanbulkart Mobil’e tanımlı ve kişiselleştirilmiş olması gerekiyor. İstanbulkart Mobil’den aktarılan + Dijital Bakiye, para transferi özelliği kullanılarak kişiselleştirilmiş İstanbulkart’a transfer edilebilir. 

İstanbulkart faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır 2022? Ne kadar kredi veriliyor?

İSTANBUL KART NE KADAR KREDİ VERİLİYOR 2022?

İstanbulkart faizsiz krediye başvuran vatandaşlar, kredinin Fibabanka tarafından onaylanması ile, 500TL'den 2.500TL'ye kadar faizsiz, masrafsız veya 2.500TL'den 5.000TL arası 24 ay vadeye kadar yararlanabiliyor.

İstanbulkart faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır 2022? Ne kadar kredi veriliyor?

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İstanbulkart faizsiz kredi başvurusu nereden, nasıl yapılır 2022? Ne kadar kredi veriliyor?

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