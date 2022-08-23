İstanbulkart kullananlar şimdi yaşadı! Yüzde 10'u karta geri iade edilecek!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yaklaşık 16 milyon kişinin kullandığı İstanbulkart ile ilgili başlatmış oldukları yeni bir projeyi duyurdu. Buna göre İstanbulkart kullananlar, 23 Ağustos- 22 Eylül arasında Beltur'a ait işletmelerdeki ödemelerini İstanbulkart ile yaptıkları taktirde, ödedikleri ücretin yüzde 10'unu iade alacaklar.

Bugün yapılan duyuru ile yeni projenin başlatıldığı ifade edildi. Kampanya, 22 Eylül'e kadar yapacağınız Beltur ödemelerinizde geçerli olacak.

KAMPANYAYA KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

Belbim AŞ tarafından yapılan duyuruya göre:

- Tüm Beltur işletmelerinde (Plajlar dışındaki) yapılacak olan ödemeler, İstanbulkart ile ödendiği taktirde, İstanbulkart'a yüzde 10'u iade edilmek üzere talimat yüklenecektir.

- Kampanyanın sona ereceği 22 Eylül'e kadar yapılacak olan Beltur ödemelerinin iade talimatları en fazla 20 TL'ye kadar olacaktır. İade edilecek miktarın nakit olarak ödenmesi rica edilemez.

- Vatandaşlar, İstanbulkart ile ödeme yaptıktan sonra kartlarına yüklenen iade talimatlarını, kart yükleme istasyonlarına, duraklarda bulunan talimat yükleme cihazlarına, geçiş turnikelerine kartlarına okuttukları takdirde aktifleştirebilirler.

- Tüm bunların dışında cep telefonlarına yüklemiş oldukları İstanbulkart Mobil uygulamasına kartlarını NFC ile okutarak da iadelerini temin edebilirler.

- Aynı kişi, birden fazla sahip olduğu İstanbulkart ile kampanyaya defalarca katılabilir.

- Kampanyaya katılacak olan vatandaşların İstanbulkart'larını kişiselleştirmiş olması gerekmektedir.

- Yüzde 10 iade ödülü alan vatandaşlar, eğer İstanbulkart Mobil uygulama kullanıyorlarsa push bildirimi, kullanmıyorlarsa SMS ile bilgilendirileceklerdir.

İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Kampanyalardan yararlanmak isteyen vatandaşların İstanbulkart'larını kişiselleştirmiş olmaları gerekmektedir. Kişiselleştirme de, mobil uygulamada bulunan kart ekleme butonuyla kolaylık yapılabilmektedir.

Vatandaşlar mobil uygulamayı kullanmıyorlarsa www.bireysel.istanbulkart.istanbul veya www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adreslerini ziyaret edip talimatları izleyerek kartlarını kişiselleştirebilirler.

Uygulama ya da internet sitesiyle uğraşmak istemeyen İstanbulkart kullanıcıları ise dilerlerse "153"ü tuşlayarak kişiselleştirme ayarlarını tamamlayabilirler.