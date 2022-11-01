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İstanbullular için uyarı! O ilçe ve mahallelerde bugün elektrik kesintisi yaşanacak!
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un bazı ilçelerinde ve mahallelerinde bugün yani 1 Kasım 2022 Salı günü planlı elektrik kesintisi gerçekleştirecek. İşte 1 Kasım 2022 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...
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