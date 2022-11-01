İstanbullular için uyarı! O ilçe ve mahallelerde bugün elektrik kesintisi yaşanacak!

1 Kasım 2022 Salı günü BEDAŞ tarafından yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. Şirket, hangi ilçelerde ve hangi mahallelerde ne kadar süre elektrik kesintisi olacağını kendi internet sitesinden yayınlıyor. Biz de sizin için haberimizde yer verdik. İşte 1 Kasım 2022 Salı günü elektrik kesintisi yaşanan ilçe ve mahalleler...