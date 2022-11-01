İstanbullular için uyarı! O ilçe ve mahallelerde bugün elektrik kesintisi yaşanacak!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'un bazı ilçelerinde ve mahallelerinde bugün yani 1 Kasım 2022 Salı günü planlı elektrik kesintisi gerçekleştirecek. İşte 1 Kasım 2022 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...

YAYINLAMA
Google News
İstanbullular için uyarı! O ilçe ve mahallelerde bugün elektrik kesintisi yaşanacak! 1

1 Kasım 2022 Salı günü BEDAŞ tarafından yapılacak olan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. Şirket, hangi ilçelerde ve hangi mahallelerde ne kadar süre elektrik kesintisi olacağını kendi internet sitesinden yayınlıyor. Biz de sizin için haberimizde yer verdik. İşte 1 Kasım 2022 Salı günü elektrik kesintisi yaşanan ilçe ve mahalleler...

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
İlgili Haberler
Antalya'da pes dedirten görüntüler! Elektrikli bisiklete 6 kişi binip yola çıkmaya çalıştılar
Antalya'da pes dedirten görüntüler! Elektrikli bisiklete 6 kişi binip yola çıkmaya çalıştılar
İstanbullular için uyarı! Bugün o ilçelerde elektrikler kesilecek! İşte 20 Ekim 2022 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İstanbullular için uyarı! Bugün o ilçelerde elektrikler kesilecek! İşte 20 Ekim 2022 Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İstanbullular dikkat! O ilçelerde planlı elektrik kesintisi olacak!
İstanbullular dikkat! O ilçelerde planlı elektrik kesintisi olacak!
İstanbullular için uyarı! O ilçe ve mahallelerde bugün elektrik kesintisi yaşanacak!
İstanbullular için uyarı! O ilçe ve mahallelerde bugün elektrik kesintisi yaşanacak!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na ağır tepki! "Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından biri"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na ağır tepki! "Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından biri"
Bakan Soylu duyurdu: 12 Kasım'da telefonunuza mesaj gelecek! Ülke tatbikatına hazır olun
Bakan Soylu duyurdu: 12 Kasım'da telefonunuza mesaj gelecek! Ülke tatbikatına hazır olun
Bartın Amasra'daki maden faciasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi: O kişiler tutuklandı
Bartın Amasra'daki maden faciasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi: O kişiler tutuklandı
Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! TOKİ sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! TOKİ sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Vladimir Putin'den kritik Türkiye açıklaması: "Hızlıca oluşturabiliriz"
Vladimir Putin'den kritik Türkiye açıklaması: "Hızlıca oluşturabiliriz"
Son Haberler
Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Şartları Nelerdir? Geri Ödemesiz Hayvan Hibesi Nasıl Alınır?
Büyükbaş Hayvancılık Hibe Desteği Şartları Nelerdir? Geri Ödemesiz Hayvan Hibesi Nasıl Alınır?
Kolonoskopi Fiyatları 2022 - Devlet Hastanesi ve Özel Hastanelerde Kolonoskopi Ücreti Kaç TL?
Kolonoskopi Fiyatları 2022 - Devlet Hastanesi ve Özel Hastanelerde Kolonoskopi Ücreti Kaç TL?
Babadan yetim aylığı ne kadar? e - Devlet dul ve yetim aylığı (maaşı) sorgulama 2022
Babadan yetim aylığı ne kadar? e - Devlet dul ve yetim aylığı (maaşı) sorgulama 2022
Türk futbolunun yaslı günü! Ünlü futbolcu hayatını kaybetti, acı haberi MKE Ankaragücü duyurdu!
Türk futbolunun yaslı günü! Ünlü futbolcu hayatını kaybetti, acı haberi MKE Ankaragücü duyurdu!
İzmir'den acı haber! Evde çıkan yangın sonucunda bir kişi hayatını kaybetti
İzmir'den acı haber! Evde çıkan yangın sonucunda bir kişi hayatını kaybetti
Emniyet Genel Müdürlüğünden Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusu!
Emniyet Genel Müdürlüğünden Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusu!
BTP altılı masaya katılmak istediğini duyurmuştu! Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın o isteğe red cevabını verdi!
BTP altılı masaya katılmak istediğini duyurmuştu! Saadet Partisi sözcüsü Birol Aydın o isteğe red cevabını verdi!
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 1 Kasım 2022 Salı ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 1 Kasım 2022 Salı ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Emniyet Genel Müdürlüğünden Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusu!
Emniyet Genel Müdürlüğünden Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusu!
1 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları |Başak tembelliği bırak, Kova zihnini rahatlat...
1 Kasım 2022 Salı günlük burç yorumları |Başak tembelliği bırak, Kova zihnini rahatlat...
Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! TOKİ sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Son dakika | Bakan Kurum açıkladı! TOKİ sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
AFAD duyurdu! Malatya Pütürge'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! Malatya Pütürge'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyon kanalına davet etmişti! Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap: "Böyle bir boş vakti yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyon kanalına davet etmişti! Ömer Çelik'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na tokat gibi cevap: "Böyle bir boş vakti yok"
Süleyman Soylu'dan "Sınırımızda PYD olsun" diyen Muharrem Erkek'e tepki: "Bu video CHP'nin utanç vesikasıdır"
Süleyman Soylu'dan "Sınırımızda PYD olsun" diyen Muharrem Erkek'e tepki: "Bu video CHP'nin utanç vesikasıdır"
Yorumlananlar
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"