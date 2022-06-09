İstanbullular yine mağdur oldu! Metrobüs arızası vatandaşa patladı!

İstanbullular, ulaşım konusunda mağdur olmaya devam ediyor. Beylikdüzü metrobüs hattında arıza yapan bir metrobüs nedeniyle metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluştu. Aksayan seferlerden dolayı ise duraklar yolcularla doldu taştı.

VATANDAŞ YİNE MAĞDUR OLDU

Akşam saatlerinde Beylikdüzü-Avcılar istikametinde seyir halinde olan bir metrobüsün henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yapmasından dolayı metrobüs yolunda uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

Arıza yapan metrobüsten inen yolcular ile durakta bekleyen diğer yolcular ise aksayan seferlerden dolayı Beykent Metrobüs Durağı’nda yoğunluk oluşturdu. Alınan bilgilere göre, arızayı onarmak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

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