İstanbulluların dikkatine! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve çevre illerde beklenen sağanak yağışlar dolayısıyla vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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İstanbulluların dikkatine! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava tahminine göre bugün akşam saatlerinden itibaren başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışlardan dolayı bilgilendirme yapıldı. Ani sel, su baskını ve taşkınlar yaşanmaması için vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarı geldi.

İstanbulluların dikkatine! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Sağanak yağış geliyor!

Meteorolojiden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar İstanbul il geneli ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (15-35 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su bakını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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