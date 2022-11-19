Marmara Bölgesinde yaşayanlara MGM'den uyarı! Yarın o illerde kuvvetli rüzgar bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesinde yaşayan vatandaşlar için yarın, kuvvetli rüzgar görüleceği ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

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Marmara Bölgesinde yaşayanlara MGM'den uyarı! Yarın o illerde kuvvetli rüzgar bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre yarın, Marmara Bölgesinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar esmesinin beklendiği kaydedildi. Vatandaşlar, tedbirli olması konusunda uyarıldı.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI

Yetkililer, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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