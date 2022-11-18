18 Kasım 2022 Cuma hava durumu | Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlu bir gün sizi bekliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre bugün yurdun büyük bir çoğunluğunda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

YAYINLAMA
Google News
18 Kasım 2022 Cuma hava durumu | Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlu bir gün sizi bekliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Ordu, Giresun ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

18 Kasım 2022 Cuma hava durumu | Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlu bir gün sizi bekliyor!

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AYDIN °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 19°C
Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Osmaniye çevreleri, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

18 Kasım 2022 Cuma hava durumu | Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlu bir gün sizi bekliyor!

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara'nın güney ilçeleri ile Kırşehir çevrelerinin, akşam saatlerinde Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C
Çok bulutlu

YOZGAT °C, 16°C
Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C
Çok bulutlu

SİNOP °C, 18°C
Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

18 Kasım 2022 Cuma hava durumu | Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlu bir gün sizi bekliyor!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Ordu ve Giresun çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

18 Kasım 2022 Cuma hava durumu | Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlu bir gün sizi bekliyor!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbulluların dikkatine! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Sağanak yağış geliyor!
İstanbulluların dikkatine! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Sağanak yağış geliyor!
Meteoroloji saat vererek il il uyardı! Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkili olacak! İşte il il hava durumu
Meteoroloji saat vererek il il uyardı! Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı etkili olacak! İşte il il hava durumu
16 Kasım 2022 Çarşamba hava durumu | Dikkat! Kuvvetli sağanak yağışlar geri geliyor!
16 Kasım 2022 Çarşamba hava durumu | Dikkat! Kuvvetli sağanak yağışlar geri geliyor!
Meteorolojiden Kayseri için kuvvetli yağış uyarısı! O ilçeleri fena vuracak
Meteorolojiden Kayseri için kuvvetli yağış uyarısı! O ilçeleri fena vuracak
Son Haberler
"Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir" ifadelerini kullandığı için tutuklanmıştı! Ekmek Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında yeni
"Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir" ifadelerini kullandığı için tutuklanmıştı! Ekmek Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkında yeni
Gram altın düşüşe geçti! İşte 18 Kasım Cuma güncel altın fiyatları
Gram altın düşüşe geçti! İşte 18 Kasım Cuma güncel altın fiyatları
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 18 Kasım 2022 Cuma maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 18 Kasım 2022 Cuma maç programı
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
15 Kasım 2022 Salı hava durumu: O illerimizi sağanak yağış bekliyor!
15 Kasım 2022 Salı hava durumu: O illerimizi sağanak yağış bekliyor!
Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve açık hava etkili olacak! İşte bugünün hava durumu...
Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış ve açık hava etkili olacak! İşte bugünün hava durumu...
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 18 Kasım 2022 Cuma maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 18 Kasım 2022 Cuma maç programı
Kocaeli'nde tanker'e arkadan çarpan tır şoförü kurtarıldı
Kocaeli'nde tanker'e arkadan çarpan tır şoförü kurtarıldı
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Kastamonu'da Nişan merasiminde 70’ten fazla kişi zehirlendi
Kastamonu'da Nişan merasiminde 70’ten fazla kişi zehirlendi
13 Kasım 2022 Pazar günlük hava tahmin raporu: O illerimizi sağanak yağış bekliyor!
13 Kasım 2022 Pazar günlük hava tahmin raporu: O illerimizi sağanak yağış bekliyor!
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! O illerde sağanak yağış, sis ve pus etkili olacak! İşte il il hava durumu...
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! O illerde sağanak yağış, sis ve pus etkili olacak! İşte il il hava durumu...
Yorumlananlar
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti
Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu'ndan skandal paylaşım! "Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı atanlara hakaret etti