İstanbullunun metrobüs çilesi bitmiyor! Yolda kalan vatandaş araçtan inip yürüdü

İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 99 kişinin yaralanması sonrası bu kez de Florya'da bir metrobüs arızalanınca yolda kaldı.

Saat 13.45'te Florya mevkiinden Söğütlüçeşme'ye doğru giden metrobüs bilinmeyen nedenle arızalanınca yoluna devam edemedi. Gideceği yere geç kalan vatandaşlar mağduriyet yaşarken seferler ise tek yönden yapıldı.

Öte yandan araçtan inen vatandaşlar yürümek zorunda kalırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diğer yandan İstanbul'da son zamanlarda birçok kez İETT otobüsleri arızalanıyor.