İstiklal Caddesi'ne çiçek bırakan İYİ Parti heyetine tepki: "Ayıptır ya, gülmeyin, ağlayın ya"

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı sonrası hayatını kaybedenlerin anılması için kurulan alana çiçek bırakan İYİ Partili yöneticilere, güldükleri gerekçesiyle bir vatandaş tepki gösterdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü saat 16.00 sıralarında bir PKK/YPG üyesi teröristin bıraktığı TNT tipi bombanın patlaması sonucu 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Olayın ardından İstiklal Caddesi'ndeki bankalar ve bitkiler kaldırılırken caddeye 1200 Türk bayrağı asıldı. Ayrıca hayatını kaybedenlerin anılması için patlamanın yaşandığı bölgede bir alan kuruldu.

İstiklal Caddesi'ne çiçek bırakan İYİ Parti heyetine tepki: Ayıptır ya, gülmeyin, ağlayın ya

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Buraya gelen vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin anısına alana karanfil ve çiçek bırakmayı sürdürüyor. Bu kapsamda İYİ Parti heyeti dün, alana çiçek bıraktı. Bu sırada bir vatandaş, İYİ Parti'lilerin güldüğünü öne sürerek, “Ben hepiniz özelinde söylüyorum. Sabahtan beri hepiniz gülüyorsunuz, utanın be bugün ağlanır, bugün gülünür mü? Lokum yiyerek buralara kadar gelmişsiniz. Ayıptır ya, gülmeyin, ağlayın ya” diyerek dedi.

İYİ Partili isimler yaşanan olaya anlam veremezken olay yerinden ayrıldılar.

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