EGM'den saldırıya ilişkin yeni açıklama! "Hacı kod isimli örgüt mensubu tarafından..."

Geçtiğimiz pazar günü saat 16:20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 81 vatandaşımız ise yaralanmıştı. Acı olay ile ilgili ardı arkasına gelen açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Emniyet Genel Müdürlüğü, bombalı saldırı ile alakalı açıklama yaptı.

"HACI KOD İSİMLİ ÖRGÜT MENSUBU TARAFINDAN..."

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı eylemini gerçekleştiren Ahlam Albasır (Aleppo/1999) isimli örgüt mensubu eylemi gerçekleştirdikten sonra Edirne üzerinden yurt dışına kaçma arayışındayken ilimiz Küçükçekmece ilçesinde sağ olarak yakalanmıştır.

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Bahse konu örgüt mensubunun avukat nezaretinde alınan ifadesinde Suriye Münbiç bölgesinde PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde sözde üst düzey olarak istihbarat biriminde faaliyet yürüten Hacı Ad/Kod isimli örgüt mensubu tarafından Türkiye’ye yönelik eylem yapmak amacı ile talimatlandırıldığını ve Münbiç'te 2 ay kalarak daha sonra Afrin-İdlib üzerinden Türkiye’ye geçtiğini beyan ettiği öğrenilmiştir."