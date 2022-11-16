Son dakika | İstiklal Caddesi'nin kana bulayan teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika... İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren PKK /YPG'li teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Son dakika... İstanbul Beyoğlu'nda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden olan Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.20 sıralarında terör saldırısı meydana geldi. Vatandaşların arasına bırakılan TNT tipi patlayıcının içinde olduğu çantanın infilak etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

Son dakika | İstiklal Caddesi'nin kana bulayan teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı

YARALILARIN DURUMU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nı son açıklamasına göre tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaşırken tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda tedavi görüyor.

1200 KAMERA İZLENDİ, OPERASYON YAPILDI

Yaşanan olayın ardından harekete geçen emniyet güçleri 1200 kamera kaydını izledikten sonra bombayı bıraktığını belirlediği Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir'ü Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyette ifadesi alınan terörist, terör örgütü PKK /YPG'nin talimatıyla saldırıyı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Son dakika | İstiklal Caddesi'nin kana bulayan teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı

SORUŞTURMADA SON DURUM

Sürdürülen soruşturma kapsamında olayla ilgisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu sürerken, hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin Taksim Meydanı’ndaki görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika | İstiklal Caddesi'nin kana bulayan teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı

TERÖRİSTİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde olay günü Suriye’den birlikte Türkiye’ye karı-koca kılığında geldikleri Bilal Hassan adlı PKK’lı teröristten ayrıldıktan hemen sonra KGYS kayıtlarına giren kadın teröristin saat 15.17 sıralarında Taksim Meydanı’ndan İstiklal Caddesi istikametine doğru yürüdüğü görülüyor. Sırtında koyu renkli bir çanta ve elinde içinde TNT tipi patlayıcı olduğu düşünülen beyaz bir torba ya da poşetle yürüdüğü görülen PKK/YPG’li teröristin bir süre sonra elinde iki dal gül taşıdığı görülüyor. Çevre kontrolü yaptıktan sonra patlayıcı dolu paketi saksı kenarına koyan teröristin, çevreyi kontrol ettikten sonra kalkarak bölgeden önce adım adım, daha sonra da koşar adım uzaklaştığı görülüyor.

Son dakika | İstiklal Caddesi'nin kana bulayan teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktıSon dakika | İstiklal Caddesi'nin kana bulayan teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktıSon dakika | İstiklal Caddesi'nin kana bulayan teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktıSon dakika | İstiklal Caddesi'nin kana bulayan teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika | İstiklal Caddesi'nin kana bulayan teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı

Nevşin Mengü'den tepki çeken paylaşım! Taksim'deki saldırıyı düzenleyen terörist üzerinden espri yapmaya çalıştı!Nevşin Mengü'den tepki çeken paylaşım! Taksim'deki saldırıyı düzenleyen terörist üzerinden espri yapmaya çalıştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim paylaşımı! Başsağlığı mesajı yollayan ülke ve kuruluşlara teşekkür etti!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim paylaşımı! Başsağlığı mesajı yollayan ülke ve kuruluşlara teşekkür etti!

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanmışlardı! Bakan Koca, yaralıların sağlık durumunu açıkladıTaksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanmışlardı! Bakan Koca, yaralıların sağlık durumunu açıkladı

Taksim İstiklal Caddesi için yeni karar! Valilik talimat verdi, İBB çalışmalara başladı!Taksim İstiklal Caddesi için yeni karar! Valilik talimat verdi, İBB çalışmalara başladı!

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki basın toplantısında konuştu! "Kararlı olduğumuzu tüm Dünya'nın bilmesi lazım"
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki basın toplantısında konuştu! "Kararlı olduğumuzu tüm Dünya'nın bilmesi lazım"
NATO Polonya'ya düşen füzeler için acil toplanıyor
NATO Polonya'ya düşen füzeler için acil toplanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir"
Alkollü araç kullanmıştı! O siyasetçi milletvekilliğinden istifa etti
Alkollü araç kullanmıştı! O siyasetçi milletvekilliğinden istifa etti
Son Haberler
Dakikalarca siren çalan ambulansa yol vermedi, frene bastı
Dakikalarca siren çalan ambulansa yol vermedi, frene bastı
Ardahan İl Özel İdaresi Köy yolları yapmaya devam ediyor
Ardahan İl Özel İdaresi Köy yolları yapmaya devam ediyor
Bayburt'lu kadınlar yünlerini elle yıkamaya devam ediyor
Bayburt'lu kadınlar yünlerini elle yıkamaya devam ediyor
16 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Aslan, düşünüp durmaya son ver, Kova, o insanı görmezden gelme!
16 Kasım 2022 günlük burç yorumları | Aslan, düşünüp durmaya son ver, Kova, o insanı görmezden gelme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20'de kritik konuya dikkat çekti: "Önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20'de kritik konuya dikkat çekti: "Önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız"
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! O oyuncakları satmak da piyasa sürmek de yasaklandı!
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! O oyuncakları satmak da piyasa sürmek de yasaklandı!
Çok Okunanlar
Gezici araştırma şirketi başkanı Murat Gezici kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Gezici'nin biyografisi
Gezici araştırma şirketi başkanı Murat Gezici kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Gezici'nin biyografisi
Son dakika | İstiklal Caddesi'nin kana bulayan teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika | İstiklal Caddesi'nin kana bulayan teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki basın toplantısında konuştu! "Kararlı olduğumuzu tüm Dünya'nın bilmesi lazım"
Başkan Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ndeki basın toplantısında konuştu! "Kararlı olduğumuzu tüm Dünya'nın bilmesi lazım"
16 Kasım 2022 Çarşamba hava durumu | Dikkat! Kuvvetli sağanak yağışlar geri geliyor!
16 Kasım 2022 Çarşamba hava durumu | Dikkat! Kuvvetli sağanak yağışlar geri geliyor!
Nevşin Mengü'den tepki çeken paylaşım! Taksim'deki saldırıyı düzenleyen terörist üzerinden espri yapmaya çalıştı!
Nevşin Mengü'den tepki çeken paylaşım! Taksim'deki saldırıyı düzenleyen terörist üzerinden espri yapmaya çalıştı!
29. Dönem POMEM başvuru şartları neler? POMEM parkur sınavı ne zaman 2022?
29. Dönem POMEM başvuru şartları neler? POMEM parkur sınavı ne zaman 2022?
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
İstanbul'da tepki çeken olay! Camide içki içti, Kur'an-ı Kerim’e tekme attı! Görüntüleri izleyenlerin kan beynine sıçradı
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
2022 (POMEM) öğrenci alım ne zaman, şartları neler, kaç kişi alınacak, başvuru tarihi ne zaman?
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!
İYİ Partili İbrahim Özkan'dan çirkin sözler! Anıtkabir'de Erdoğan sloganı atan vatandaşlara hakaret etti!