Son dakika | İstiklal Caddesi'nin kana bulayan teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika... İstanbul Beyoğlu'nda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yerlerden olan Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.20 sıralarında terör saldırısı meydana geldi. Vatandaşların arasına bırakılan TNT tipi patlayıcının içinde olduğu çantanın infilak etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

YARALILARIN DURUMU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nı son açıklamasına göre tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaşırken tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda tedavi görüyor.

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1200 KAMERA İZLENDİ, OPERASYON YAPILDI

Yaşanan olayın ardından harekete geçen emniyet güçleri 1200 kamera kaydını izledikten sonra bombayı bıraktığını belirlediği Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir'ü Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyette ifadesi alınan terörist, terör örgütü PKK /YPG'nin talimatıyla saldırıyı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

SORUŞTURMADA SON DURUM

Sürdürülen soruşturma kapsamında olayla ilgisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 50 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusu sürerken, hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin Taksim Meydanı’ndaki görüntüleri ortaya çıktı.

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TERÖRİSTİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde olay günü Suriye’den birlikte Türkiye’ye karı-koca kılığında geldikleri Bilal Hassan adlı PKK’lı teröristten ayrıldıktan hemen sonra KGYS kayıtlarına giren kadın teröristin saat 15.17 sıralarında Taksim Meydanı’ndan İstiklal Caddesi istikametine doğru yürüdüğü görülüyor. Sırtında koyu renkli bir çanta ve elinde içinde TNT tipi patlayıcı olduğu düşünülen beyaz bir torba ya da poşetle yürüdüğü görülen PKK/YPG’li teröristin bir süre sonra elinde iki dal gül taşıdığı görülüyor. Çevre kontrolü yaptıktan sonra patlayıcı dolu paketi saksı kenarına koyan teröristin, çevreyi kontrol ettikten sonra kalkarak bölgeden önce adım adım, daha sonra da koşar adım uzaklaştığı görülüyor.

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e gelişi ve bombayı bıraktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri https://t.co/3IZEjuHSNA — AA Canlı (@AACanli) November 16, 2022

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