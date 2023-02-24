Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi

Son dakika... İstanbul Taksim'deki terör saldırısının planlaması ve uygulanmasında kilit rol oynadığı belirtilen PYD/YPG'li terörist Hilal Menci, Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi

Son dakika...Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Beyoğlu'ndaki terör saldırısının failleri Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ı yönlendiren ve Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasını sağlayan terörist Menci'nin, PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı'da bulunduğu tespit edildi.

Örgüt tarafından korunduğu ve üst düzey YPG mensuplarıyla temas halinde olduğu belirlenen Menci, MİT'in özel operasyon ekibince takibe alındı.

Terörist Halil Menci, 22 Şubat'ta Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi

İlgili Haberler
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında gelişme! Yeni gözaltılar var
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında gelişme! Yeni gözaltılar var
Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulamışlardı! Terörist Ahlam Albashır ve şüpheliler hakkında karar verildi
Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulamışlardı! Terörist Ahlam Albashır ve şüpheliler hakkında karar verildi
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı: Failler adliyeye sevk edildi, aralarında bombayı bırakan terörist de var
Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı: Failler adliyeye sevk edildi, aralarında bombayı bırakan terörist de var
Son dakika | İstiklal Caddesi'nin kana bulayan teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika | İstiklal Caddesi'nin kana bulayan teröristin Taksim'deki yeni görüntüleri ortaya çıktı
Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulamıştı! Hain teröristin kıyafetinde New York detayı!
Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulamıştı! Hain teröristin kıyafetinde New York detayı!
Bakan Soylu, Taksim İstiklal Caddesi'nde açıklamalarda bulundu! Hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı
Bakan Soylu, Taksim İstiklal Caddesi'nde açıklamalarda bulundu! Hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
1 Yorum
İmam Halil Konakcı, duygulara tercüman oldu: "Milletin acıları üstünden siyasi ya da maddi rant devşirmek vicdansızlıktan başka bir şey değil"
İmam Halil Konakcı, duygulara tercüman oldu: "Milletin acıları üstünden siyasi ya da maddi rant devşirmek vicdansızlıktan başka bir şey değil"
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
O ilde yaşayanlar dikkat! Celal Şengör'den çok konuşulacak sözler: "Sakat bir yerde, binalar ona göre yapılmalı"
O ilde yaşayanlar dikkat! Celal Şengör'den çok konuşulacak sözler: "Sakat bir yerde, binalar ona göre yapılmalı"
Bakan Bozdağ açıkladı! Depremzede vatandaşlar nasıl oy kullanacak?
Bakan Bozdağ açıkladı! Depremzede vatandaşlar nasıl oy kullanacak?
Son Haberler
Branislav Ruzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branislav Ruzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Branislav Ruzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branislav Ruzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Hajdu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Hajdu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Hajdu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Hajdu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ensar Hamzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ensar Hamzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ensar Hamzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ensar Hamzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İstvan Berki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İstvan Berki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İstvan Berki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İstvan Berki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eleştirilerin odağında! Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'tan istifa açıklaması!
Eleştirilerin odağında! Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'tan istifa açıklaması!
Çocuklarını göremediği iddia edilen baba ortalığı karıştırdı! Eski eşini bıçakla rehin aldı!
Çocuklarını göremediği iddia edilen baba ortalığı karıştırdı! Eski eşini bıçakla rehin aldı!
Çok Okunanlar
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Koray Aydın, 1999 depreminde yağma olmadığını iddia etmişti! O dönemli haber ortaya çıkınca faka bastı: "Sonra bakarsınız söylersiniz"
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem ve volkan kuşağında yer alıyor! Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
Deprem ve volkan kuşağında yer alıyor! Endonezya'da 6.3 büyüklüğünde deprem
1999 depreminde Bayındırlık ve İskan Bakanıydı! O dönem istifa etmeyen Koray Aydın, bakanları istifaya çağırdı!
1999 depreminde Bayındırlık ve İskan Bakanıydı! O dönem istifa etmeyen Koray Aydın, bakanları istifaya çağırdı!
1999 depreminde yağma, hırsızlık oldu mu?
1999 depreminde yağma, hırsızlık oldu mu?
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!