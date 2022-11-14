Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulamıştı! Hain teröristin kıyafetinde New York detayı!

İstanbul Taksim'de dün saat 16.20 sıralarında İstiklal Caddesi üzerindeki bir banka, kadın terörist tarafından içinde TNT tipi bomba yüklü olan bir çanta bırakıldı. Bombanın infilak etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nı açıklamasına göre tedavisi tamamlanan 55 kişi taburcu edildi, 5'i yoğun bakımda olmak üzere 26 kişinin tedavisi devam ederken yoğun bakımdaki iki hastanın durumu ise ciddiyetini koruyor.

1200 GÜVENLİK KAMERASI DİDİK DİDİK İNCELENDİ

Öte yandan olayın ardından harekete geçen emniyet güçleri 1200 güvenlik kamerasını izledi. Terörle Mücadele ve istihbarat birimleri, kadın teröristin saldırının ardından kaçmak için “müşteri” kılığında bindiği taksiyi buldu. Taksi sürücüsü ifadesinin alınması için gece saatlerinde İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, ticari taksi ise emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı.

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KRİTİK OPERASYON

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu kadın teröristin, önce Esenler’de bir tekstil atölyesine kaçtığı, oradan da Küçükçekmece’de bir adrese giriş yaptığı belirlendi. 21 farklı adrese ve yeri tespit edilen PKK/PYD’li teröristin Küçükçekmece’de sığındığı adrese gece saat 02.50’de güvenlik güçlerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN YETİŞTİRİLMİŞ

İfadesi alınan teröristin emniyette yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkeye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını itiraf ettiği belirtildi.

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NEW YORK DETAYI

Ayrıca yakalanan teröristin üzerindeki kıyafette New York ifadesinin yer alması dikkatlerden kaçmadı. Birçok sosyal medya kullanıcısı teröristin üzerinde yer alan New York ifadesinin, olayın gerçek failinin kim olduğunu gösterdiğini kaydetti.