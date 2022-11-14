İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan tepki çeken hareket!

İstanbul Taksim'de meydana gelen terör saldırısı sonrası İstiklal Caddesi'nde esnafları ziyarete eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun tepki çeken bir harekette bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İstanbul Beyoğlu ilçesinde vatandaşların yoğun olduğu Taksim İstiklal Caddesi'nde, dün saat 16.20 sıralarında meydana gelen terör saldırısı meydana geldi. 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı hain saldırı sonrası harekete geçen emniyet güçleri 1200 güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek Suriye uyruklu PYD terör örgütü üyesi Ahlam Abashir'i Küçükçekmece’de bir evde gözaltına almıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan tepki çeken hareket!

ESNAFLARI ZİYARET ETTİ

Yaşanan olayın ardından İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybedenlerin anılması için alan kurulmuştu. Siyasiler ve vatandaşlar alana karanfil bıraktı. Bu isimlerden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha sonra esnafları ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan tepki çeken hareket!

İMAMOĞLU'NDAN BANKLARIN KALDIRILMASINA YORUM

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cadde üzerindeki bankların Beyoğlu Belediyesi tarafından kaldırılması hakkında değerlendirmede bulundu. İmamoğlu şunları söyledi:

"Şu an da bu bir konu mudur, konuşulmalı mıdır? Çok üzücü.

Ben buraya geldim vatandaşlarımızla birlikte huzur için barış için bir aradayız. Birbirimize moral verelim esnafın yüzü gülsün. Bu süreç normalleşene kadar her sabah geleceğim ve esnafımızla çay, kahve içeceğim. Herkesi bekliyorum.

Biz bugünlerde bir arada olmalıyız. Kalkıp da bir saksıya kusur bulma kafası doğru bir kafa değil. Akşam buna müdahale etmek, ilk işmiş gibi buna bakmak doğru bir kafa değil. Bu türlü düşünceye sahip olanları Allah'a havale ediyorum. Biz bir arada, ortak akılla saksılara suç bulmak değil de saksıları çalıştırmak lazım. Ona göre doğru karar vermemiz lazım."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan tepki çeken hareket!

MURAT ONGUN'UN HAREKETİ TEPKİ ÇEKTİ

Ekrem İmamoğlu konuştuğu sırada yanında bulunan danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun "Saksılara suç bulmak değil de saksıları çalıştırmak lazım." sözü sırasında tebessüm etmesiyle tepki çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan tepki çeken hareket!

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