Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında gelişme! Yeni gözaltılar var

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şahıslara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen yeni şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Melahat Ersoy
Editör
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Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında gelişme! Yeni gözaltılar var

Edinilen bilgilere göre 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 16.00 sıralarında Suriye uyruklu Ahlam Albashir'in Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bir banka bıraktığı TNT tipi patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen terör saldırısında 2'si çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı.

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında gelişme! Yeni gözaltılar var

KARAR VERİLMİŞTİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 51 kişi gözaltına alındı, emniyetteki işlemleri tamamlanan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonucu çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında gelişme! Yeni gözaltılar var

YENİ GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonrası yeniden harekete geçildi.

Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şahıslara yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen, T.A, S.G, M.E.Y, M.E.A, H.A, H.A, S.C. ve H.A. olmak üzere 8 şüpheli daha yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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