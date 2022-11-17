Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı: Failler adliyeye sevk edildi, aralarında bombayı bırakan terörist de var

Türkiye, 13 Kasım Pazar günü saat 16.00 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısıyla sarsılmıştı. Bir teröristin banka bıraktığı TNT tipi bombanın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı.

1200 KAMERA İNCELENDİ, OPERASYON YAPILDI

Olayın ardından emniyet güçleri harekete geçerek 1200 kamerayı incelemeye alarak teröristin izini sürdü. Saat 02.50 sıralarında Küçükçekmece'de düzenlenen terör saldırısının faili Ahlam Albashir yakalanmıştı.

Terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alınan 50 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu tamamlanırken, eylemde olay yerine patlayıcıyı koyan Ahlam Albashir adlı kadın teröristin çapraz sorguda verdiği ifadelerle Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de dün akşam düzenlenen operasyonda ‘Hüsam, kod adlı 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Kanlı saldırıda bombacı kadın teröriste yardım ve yataklık yaptığı belirlenen ‘Hüsam’ kod adlı PKK/YPG mensubu, Türk güvenlik ve istihbarat birimlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Dün akşam yakalanan ‘Hüsam’ kod adlı hücre üyesiyle birlikte eylemde doğrudan ya da dolaylı olarak parmağı olan 51 şüpheli gözaltına alınmış oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Azez’de yakalanan hücre üyesinin önümüzdeki günlerde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a getirilmesi beklenirken, polisteki ifade işlemleri sona eren saldırının bir numaralı faili Ahlam Albashir, bombayı kadın teröriste veren Bilal Hassan isimli firari durumdaki PKK/YPG mensubunu İstanbul’dan Edirne’ye götüren Ammar Jarkas, Albashir’i eylemden sonra Esenler’den Küçükçekmece’deki hücre evine aktaran Ahmed Jarkas ile iki teröristi olay tarihinde Esenler ilçesinden alıp Beyoğlu’na götüren Yasir El-Korali’nin de aralarında bulunduğu 50 kişi Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

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ÇAPRAZ SORGUDA KRİTİK BİLGİLER ELDE EDİLDİ

İstanbul’un en kalabalık caddelerinden İstiklal Caddesi'nde sivil hedeflere yönelik yapılan saldırının kilit ismi Ahlam Albashar, dün 8 kişiden oluşan ve Arapça bilen uzman bir ekip tarafından sorgulanmıştı.

Terörle Mücadele Şubesinde çapraz sorguya alınan teröristin, Suriye’deki PKK/YPG yönetiminden verilen eylem talimatına ilişkin güvenlik birimleri için kritik öneme sahip bilgiler paylaştığı öğrenildi.

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