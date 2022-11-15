Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanmışlardı! Bakan Koca, yaralıların sağlık durumunu açıkladı

İstanbul Taksim'de vatandaşların yoğun olduğu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü saat 16.20 sıralarında terör saldırısı düzenlenmişti. Suriye uyruklu PKK /PYD'li teröristin banka bıraktığı TNT yapımı el yapımı patlayıcını infilak etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

TERÖRİST YAKALANDI

Olayın arından harekete geçen emniyet güçleri, 1200 kamera kaydını izledikten sonra terörist Ahlam Albashir, Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Teröristin emniyetteki işlemleri sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayda yaralanan vatandaşların sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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YARALILARIN DURUMU BELLİ OLDU

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor."

81 YARALININ SAĞLIK DURUMU

Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58’e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor. Haberin Devamı November 15, 2022

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