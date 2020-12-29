Dün gece saat 23.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi kavşağında meydana gelen olayda İYİ Parti Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu yönetimindeki otomobile kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı yapıldı.

Otomobile üç kurşun isabet ederken, araçta yalnız olduğu belirtilen Kındıroğlu ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Pazarcılık yaptığı öğrenilen Kındıroğlu, saldırının ardından Zeytinliova Karakolu’nda giderek ifade verdi.

Jandarma suçluları bulmak için olayla ilgili soruşturma başlattı.

MUSTAFA KINDIROĞLU KİMDİR?

15 Mayıs 1986 Akhisar doğumlu olan Kındıroğlu, halen Akhisar Ballıca mahallesinde zeytin üretim ve ticareti yapmakta olan başarılı işadamı. Geçmişte Ballıca mahallesi Belde Temsilciliği ve MHP Yönetim Kurulu Üyeliği, Esnaf Kefalet Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliği, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı Başkan Yardımcılığı ve İyi Parti Akhisar İlçe Başkanlığı İlçe Başkan vekilliği ve İlçe Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.