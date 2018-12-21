İYİ Parti 5’i büyükşehir olmak üzere 15 Belediye Başkan adayını açıkladı. İYİ Parti Çankırı’den Belediye Başkan Adayı olarak Raif Oktay’ı aday gösterdi. İYİ Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Raif Oktay kimdir? Aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

RAİF OKTAY KİMDİR?

İYİ Parti'nin Çankırı’dan Belediye Başkan adayı 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapmış olan Raif Oktay, nam-ı diğer "Baba Raif"’tir. Çankırı’da Baba Raif olarak tanınan Raif Oktay daha önce de Çankırı’da Belediye Başkanlığı yapmıştır.