İYİ Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Uykusuz kimdir?

İYİ Parti 5’i büyükşehir olmak üzere 15 Belediye Başkan adayını açıkladı. İYİ Parti Erzurum'dan Belediye Başkan adayı olarak Mahmut Uykusuz'u aday gösterdi. Peki İYİ Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Mahmut uykusuz kimdir? Aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

MAHMUT UYKUSUZ KİMDİR?

Mahmut Uykusuz, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

15 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AÇIKLANDI

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre İYİ Parti, 31 Mart 2019’da yapılacak seçimde Mersin Büyükşehir Belediyesi için Burhanettin Kocamaz’ı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için İsmail Ok’u, Trabzon Büyükşehir Belediyesi için Atakan Aksoy’u, Denizli Büyükşehir Belediyesi için Ümit Bahtiyar’ı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi için Mahmut Uykusuz’u aday gösterdi.

Elazığ’dan Ali Şekerdağ, Afyonkarahisar’dan Mahmut Koçak, Isparta’dan Gökmen Gökmenoğlu, Çankırı’dan Raif Oktay, Nevşehir’den Mehmet Özkan, Niğde’den Mümin İnan, Kars’tan Settar Kaya, Kırıkkale’den Mahir Yılmaz, Uşak’tan Muhammet Gür ve Osmaniye’den Davut Çuhadar belediye başkan adayları olarak açıklandı.