İyi Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakıyor mu? CHP'li vekilden dikkat çeken açıklama

2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı hala açıklanmadı. Buna karşın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabındaki parti amblemli profil fotoğrafını değiştirmesi cumhurbaşkanı adayı olacağı yönündeki iddiaları kuvvetlendiriyor.

CNN Türk'ta bu akşam canlı olarak ekrana gelen Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Adaylıkla ilgili Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Ayaydın, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İYİ PARTİ, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA SICAK BAKIYOR"

Cumhuriyet Halk Partisi içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının net olduğunu ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın, İyi Parti'nin de buna sıcak baktığını ifade etti.

İMAMOĞLU VEYA YAVAŞ'IN ADAY OLMA İHTİMALİ VAR MI?

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydı, programda yaptığı açıklamada "İmamoğlu veya Yavaş'ın aday olma ihtimali zayıf. CHP, Kılıçdaroğlu'nun adaylığından net." ifadelerini kullandı.