İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık'ın FETÖcü olduğu iddialarının ardından hayatı merak konusu oldu. Partide devam eden FETÖcülük suçlamaları, İYİ Partili Ümit Özdağ'ın, canlı yayında kendi partisinin il başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖcü olmakla suçlaması ile başlamıştı. Bunun üzerine FETÖcü krizinin dinmediği partide bir suçlama da Ayşegül Özyanık'a geldi. Peki İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte detaylar...

İYİ PARTİ RİZE İL BAŞKANI ASYŞEGÜL ÖZYANIK KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

29 yaşındaki Ayşegül Özyanık, 1 Nisan 1991 yılında Rize’de doğdu.

Rize'de ilkokul, ortaokul ve lise öğreniminin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Özyanık, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmalarda bulundu.

İstanbul Barosu’nda avukatlık stajını tamamladıktan sonra mesleki faaliyetlerine kısa bir dönem İstanbul’da devam eden Özyanık, Rize'de mesleğini sürdürmektedir.

Özyanık evli ve bir çocuk annesidir.

İYİ Parti 27. dönem Rize 3. sıra miletvekili adayı olan Özyanık, şu anda İYİ Parti Rize İl Başkanı olarak siyasi yaşamına devam etmektedir.