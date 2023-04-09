İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti

İYİ Parti'de Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkıp tekrar masaya dönmesinden sonra sular bir türlü durulmuyor. Art arda yaşanan istifalar ve aday adaylığından geri çekilmeler partide şok etkisi yaratmaya devam ediyor.

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İYİ Parti şok üstüne şok yaşıyor! "Bu Partide hile var" dedi hem partiden hem de millet vekili aday adaylığından istifa etti

14 Mayıs'ta yapılacak 28 dönem Türkiye büyük millet meclisi milletvekilliği seçimlerine az bir süre kala, milletvekilliği listelerine son şeklini vermeye çalışan İYİ Parti'de art arda gelen partiden istifalar ve milletvekilliği aday adaylığından geri çekilmelerinin şoku yaşanıyor.

BU PARTİDE HİE VAR DEDİ İSTİFA ETTİ

Partinin ağır toplarından biri olan İzmir milletvekili Aytun Çıray'ın "partinin oyları barajın altına düştü" diyerek adaylık müracaatını geri çektiğini açıklamasından sonra bir istifada Demre belediye başkanın Okan Kocakaya'dan geldi. Okan Kocakaya, temayül yoklamalarında hileler yapıldığın öne sürerek aday adaylığını geri çektiğini açıklaması partide şok üstüne şok etkisi yarattı. Karakaya sosyal medya hesabından "kamuoyuna duyuru" adı altında istifa dilekçesini de yayınlayarak aday aylığından partiden ve adaylıktan istifa ettiğini duyurdu.

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MİLLETVEKİLLİĞİ ADAYLIĞINDAN VE PATİDEN İSTİFA ETTİ

İYİ Partili Okan Kocakaya, geçen 16 Mart’ta milletvekili aday adaylığı için Demre Belediye Başkanlığı görevinden istifa etti. İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı’nda 2 Nisan günü yapılan temayül yoklamasında, 76 milletvekili aday adayı oylandı. Kocakaya, 1470 oyla 14'üncü sırada yer aldı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Okan Kocakaya, temayül yoklamasında hile yapıldığı iddiasıyla aday adaylığından çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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