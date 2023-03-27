İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Altına imza attığımız metinlerin sonuna kadar arkasındayız

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, hedeflerinde ve taahhütlerinde net ve şeffaf bir parti olduklarını belirterek, "Altına imza attığımız metinlerin de sonuna kadar arkasındayız. Bununla ilişkili olarak, 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Millet İttifakı olarak kazanmak ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu da Cumhurbaşkanı yapmak gibi bir hedefimiz var." dedi.

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı için bir kez daha aday olamayacağını savunarak, Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın, bugün bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunacağını duyurdu.

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CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ KILIÇDAROĞLU'DUR

En düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin bir artış olmadığını öne süren Zorlu, "Emekli aylıkları 7 bin 500 liraya çıkana kadar Hazine tarafından tamamlanıyor. 5 bin 500 lira alan bir emekliye Hazine'den 2 bin lira, 7 bin 400 lira alan bir emekliye ise 100 lira transfer yapılıyor. Yani bu tam bir şeyler yapıyormuş gibi görünmedir." diye konuştu.

"MİLLETİMİZDEN BİZİ PARLAMENTODA BİRİNCİ PARTİ YAPMASINI ARZU EDİYORUZ"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına yönelik eleştirileriyle ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

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"Değerli arkadaşımızın açıklaması, başka yetkili arkadaşlarımız da bunu paylaştılar, Sayın Genel Başkanımızın bilgisi dahilinde olmamıştır. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum; biz hedeflerinde, taahhütlerinde net ve şeffaf bir partiyiz. Altına imza attığımız metinlerin de sonuna kadar arkasındayız. Bununla ilişkili olarak 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İYİ Parti ve Millet İttifakı olarak hep birlikte kazanmak ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu da Cumhurbaşkanı yapmak gibi bir hedefimiz vardır. Bu hedefi yerine getirmek için de elbette milletimizden, özellikle parlamentoda bizi birinci parti yapmasını arzu ediyoruz. Bunun çağrısı içerisindeyiz ve yakında sahalara inip, hep birlikte İYİ Parti'yi bu hedefe taşıyacağımıza da inanıyoruz."

"BU SİSTEM ÇOĞULCULUĞU ESAS ALAN BİR SİSTEM DEĞİL"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na destek vermesiyle ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Yeni beşli mi, altılı masa mı diyelim hayırlı olsun. Milletimizin feraseti her şeyden üstün. Onların gözü önünde cereyan eden bir tartışma. Bize her fırsatta, 'bu koalisyon iklimini yeniden getirmek istiyorsunuz?', 'Bu ülkeyi altı liderle nasıl yöneteceksiniz, nasıl karar alacaksınız?' diyen bir siyasi yapı, şimdi kendisi böyle bir ittifak kurma telaşı içerisine düştü. Biz, 'Bu sistem çoğulculuğu esas alan bir sistem değil' diye uyardık. Yüzde 50+1 olarak milletimize sunduğumuz sistem aslında bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi ve demokrasi kültürünü içten içe yemeye devam etmektedir. Siz de anladınız bunu, siz de içerisinden çıkmaya çalışıyorsunuz ama kaçış yok. Bu sistemle bu seçimi yapacağız. Biz Millet İttifakı olarak, ilk turda bu seçimleri elde edeceğiz."