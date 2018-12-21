İYİ Parti 5’i büyükşehir olmak üzere 15 Belediye Başkan adayını açıkladı. İYİ Parti Uşak'tan Belediye Başkan Adayı olarak Muhammet Gür'ü aday gösterdi.Peki İYİ Parti Uşak Belediye Başkan adayı Muhammet Gür kimdir? Aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

MUHAMMET GÜR KİMDİR?

Muhammet Gür, 1969 yılında Uşak'ta dünyaya geldi. İnşaat Mühendisi olan Gür, 25. dönem MHP milletvekili adayı oldu. Muhammet Gür, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Uşak Belediye Başkan adayı oldu.

İYİ PARTİ 15 BELEDİYE BAŞKAN ADAYINI AÇIKLADI

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre İYİ Parti, 31 Mart 2019’da yapılacak seçimde Mersin Büyükşehir Belediyesi için Burhanettin Kocamaz’ı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için İsmail Ok’u, Trabzon Büyükşehir Belediyesi için Atakan Aksoy’u, Denizli Büyükşehir Belediyesi için Ümit Bahtiyar’ı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi için Mahmut Uykusuz’u aday gösterdi.

Elazığ’dan Ali Şekerdağ, Afyonkarahisar’dan Mahmut Koçak, Isparta’dan Gökmen Gökmenoğlu, Çankırı’dan Raif Oktay, Nevşehir’den Mehmet Özkan, Niğde’den Mümin İnan, Kars’tan Settar Kaya, Kırıkkale’den Mahir Yılmaz, Uşak’tan Muhammet Gür ve Osmaniye’den Davut Çuhadar belediye başkan adayları olarak açıklandı.