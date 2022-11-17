İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'in başdanışmanı AK Parti'ye geçti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Murat Çuhadar, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'in başdanışmanı AK Parti'ye geçti

2023 seçimleri öncesi siyasetteki hareketlilik devam ediyor. İYİ Parti'den Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'yi kadrosuna katan AK Parti, önemli bir transfere daha imza attı.

AKŞENER'İN DANIŞMANI OLMUŞTU

Geçtiğimiz Eylül ayında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanlığı görevine getirilen ünlü yaşam koçu Murat Çuhadar. çarpıcı bir karar alarak görevinden istifa etti. Çuhadar istifa gerekçesi olarak görüş ayrılıklarını gerekçe gösterdi.

İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'in başdanışmanı AK Parti'ye geçti

AK PARTİ'YE GEÇTİ

Çuhadar'ın AK Parti'ye geçtiği öğrenildi. 2023 seçimlerinde Türkiye’nin Yüzyılı Platformuyla şehir şehir dolaşarak AK Parti ve Erdoğan’a destek çalışmalarını başlatacak olan Çuhadar'ın Güneydoğu konusunda uzman olduğu kaydedildi. Çuhadar’ın Başkanlığını üstlendiği platformda izleyeceği yol haritasını önümüzdeki günlerde açıklayacağı bildirildi.

İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'in başdanışmanı AK Parti'ye geçti İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'in başdanışmanı AK Parti'ye geçti

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