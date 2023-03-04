İYİ Parti'den yeni karar! Meclis üyesi seçilen üyelerin, CHP'den istifa etmesi istendi

İYİ Parti tarafından alınan karara göre, meclis üyesi seçilen üyelerin, CHP'den istifa etmesi istendiği iddia edildi.

Melahat Ersoy
Editör
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İYİ Parti'den yeni karar! Meclis üyesi seçilen üyelerin, CHP'den istifa etmesi istendi

İYİ Parti'nin altılı masadan ayrılması sonrası önemli bir karar daha alındı. Ankara ve İstanbul da dahil olmak üzere, CHP kontenjanından belediyelerde meclis üyesi seçilen üyelerin, CHP'den istifa etmesi istendi.

Detaylar gelecek...

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