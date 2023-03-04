İYİ Parti'den yeni karar! Meclis üyesi seçilen üyelerin, CHP'den istifa etmesi istendi
İYİ Parti tarafından alınan karara göre, meclis üyesi seçilen üyelerin, CHP'den istifa etmesi istendiği iddia edildi.
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