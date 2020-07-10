İYİ Partili Levent Özeren çirkin sözleri sonrası gözaltına alındı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan İYİ Partili Levent Özeren'in Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım hakkında kullandığı çirkin sözler Özeren'e pahalıya patladı. Özeren, Yıldırım hakkındaki sözleri nedeniyle Bursa’da gözaltına alındı. Özveren, Semiha Yıldırım için "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" cümlelerini kullanmıştı.

Özeren'in yaptığı paylaşıma çok sayıda Twitter kullanıcısı tepki gösterdi. Her kesimden gelen sert tepkiler sonra Özeren, sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

İYİ Partili Özeren’in bu paylaşımı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, 'Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan saat 22.30 sıralarında Özeren’i Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesi oturduğu evinde gözaltına aldı.

Ayrıca internet üzerinden yayın yapan bir gazetede köşe yazarı olan Özeren’in Bursa Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Daha önce İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.

ÖZEREN'DEN PAYLAŞIM AÇIKLAMASI

Özeren’in Binali Yıldırım’ın işi Semiha Yıldırım hakkında 2015 yılında attığı tweet, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti.

Hesabının birçok kez çalındığı söyleyen Özeren, Semiha Yıldırım’dan özür dilemişti.

Levent Özeren kimdir? Nereli? Levent Özeren Semiha Yıldırım'a ne dedi?