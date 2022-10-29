İYİ Parti'nin acı günü! Meral Akşener sosyal medyadan duyurdu

İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, tedavi gördüğü hastanede 35 yaşında yaşamını yitirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İYİ Parti'nin acı günü! Meral Akşener sosyal medyadan duyurdu

Alınan bilgilere göre geçtiğimiz ay aort damarı yırtılan Gökhan Tozoğlu (35), Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Tozoğlu doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tozoğlu'nun naaşının, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından, merkez Meram ilçesindeki Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verilmesi bekleniyor.

İYİ Parti'nin acı günü! Meral Akşener sosyal medyadan duyurdu

AKŞENER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından Tozoğlu için paylaşımda bulundu. Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Konya İl Başkanımız Gökhan Tozoğlu'nu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun"

İYİ Parti'nin acı günü! Meral Akşener sosyal medyadan duyurdu

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