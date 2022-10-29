İYİ Parti'nin acı günü! Meral Akşener sosyal medyadan duyurdu

Alınan bilgilere göre geçtiğimiz ay aort damarı yırtılan Gökhan Tozoğlu (35), Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Tozoğlu doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Tozoğlu'nun naaşının, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından, merkez Meram ilçesindeki Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verilmesi bekleniyor.
AKŞENER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından Tozoğlu için paylaşımda bulundu. Akşener şu ifadeleri kullandı:
"Konya İl Başkanımız Gökhan Tozoğlu'nu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun"
Konya İl Başkanımız Gökhan Tozoğlu’nu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Meral Akşener (@meral_aksener) October 28, 2022
Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum.
Başımız sağ olsun…