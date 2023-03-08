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İYİ Parti'nin masadan ayrılmasını haklı bulmuştu, Yılmaz Özdil Sözcü TV'den kovuldu
Yayın hayatına geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan Sözcü TV genel yayın yönetmeni olarak gazeteci Yılmaz Özdil'i göreve getirmiş yayın hayatından üç gün sonra Özdil'in görevinden ayrıldığını açıklaması şaşkınlıkla karşılanarak, Yılmaz Özdil, neden Sözcü TV'den ayrıldı, kovuldu mu? diye merak etmeye başladılar. Detaylar haberimizde.
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