Medya sektöründe yazılı basınla yayın yapan Sözcü Gazetesi, Televizyon dünyasına da girme kararı alarak Sözcü TV adında TV kanalı kurarak başına da genel yayın yönetmeni olarak gazeteci Yılmaz Özdil'i getirildiğini duyurararak geçtiğimiz 6 Mart Pazartesi günü yayın hayatına başlamıştı televizyonun kısa süre yayın hayatından sonra üç günlük genel yayın yönetmenliğinden ayrılması şaşkınlık yarattı haberi duyan izleyiciler Yılmaz Özdil, neden Sözcü TV'den ayrıldı, kovuldu mu? diye merak etmeye başladılar. Detaylar haberimizde.