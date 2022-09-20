İyilik hareketi başlatmıştı! Buket Aydın, ev vereceği SMA'lı bebeği açıkladı, gözleri doldu

Yaptığı başarılı programlarla geniş kitleler tarafından tanınan başarılı programcı ve sunucu Buket Aydın, geçtiğimiz günlerde iş insanı Hakan Cengiz ile iyilik hareketi başlattıklarını açıklamış, bir SMA hastası bebeğin ailesine ev hediye edeceklerini dile getirmişti.

Aydın iş insanı Hakan Cengiz ile Solo Yatırım Holding’in İstinye Park Da Mario’da yapılan Işıltılı Evler lansmanında daha önce kendilerine ulaşmaları için duyurular yaparak ailelere seslenmişti.

EV VERDİĞİ BEBEĞİ AÇIKLADI

Aydın, kamuoyunda büyük ses getiren annesinin istemediği için çöpe attığı Göktuğ ( Altunöz) bebeğe 2+1 ev vereceklerini açıkladı. Aydın'ın bu kararı açıklarken gözlerinin dolduğu görüldü.

"YAPTIKLARIMIZI İYİLİK HAREKETİNE DÖNÜŞTÜRÜP DERNEK OLABİLİR "

SMA’lı çocukların tedavilerinin çok büyük ücretler tuttuğunu belirten Aydın, “Bu yaptıklarımızı bir iyilik hareketine dönüştürüp ilerde bir dernek de olabilir, bunu da çok düşünüyorum” diye konuştu.

HAKAN CENGİZ, EV TESLİM EDİLENE KADAR AİLENİN KİRASINI ÖDEYECEK

Buket Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Solo Holding'in Işıltılı Evler Projesi'nden hediye edeceğimiz evi SMA hastası Göktuğ bebeğin babası Atakan Altunöz'e hediye ediyoruz. Sayın Hakan Cengiz, ailenin ev teslim edilene kadar ödenecek kirasını da karşılayacak. Bu vesile ile kendisine buradan bir kez daha Göktuğ bebek ve babası adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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