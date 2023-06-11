İzmir Belediyesi'nin "Türkiye'ye örnek olacak" cümlesiyle tanıttığı projeye yıkılma kararı alındı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP'li Tunç Soyer'in duyurduğu Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi, demir eksikliği ve hatalı beton gibi sorunlar nedeniyle mühürlenme kararı alındı. Proje, "Türkiye'ye örnek olacak" şeklinde duyurulmuştu.

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İzmir Belediyesi'nin "Türkiye'ye örnek olacak" cümlesiyle tanıttığı projeye yıkılma kararı alındı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in projede hak sahiplerine "içiniz rahat olsun" dediği, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli 2022'de atılmıştı. İnşaat çalışmalarını CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun öncülüğünde kurulan yapı kooperatifi yürütüyordu.

İzmir Belediyesi'nin "Türkiye'ye örnek olacak" cümlesiyle tanıttığı projeye yıkılma kararı alındı

AK Parti İzmir Milletvekilinden açıklama

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Karşıyaka Örnekköy kentsel dönüşüm projesinin inşaatı, ilçe belediyesi tarafından mühürlendi. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, demir eksikliği ve hatalı beton imalatı gibi nedenlerle ortaya çıkan skandalı dile getirdi. İnan, bu olayı "Demir çalan belediyecilik anlayışı" olarak nitelendirdi. İzmir, fay hatlarına göre deprem kuşağında bulunmaktadır ve son olarak 30 Ekim 2020'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştır. Depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılmıştı, ancak bu olay proje üzerinde ciddi bir gözden geçirme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Deprem riski olan bir bölgede güvenli yapılaşma ve kaliteli inşaat uygulamaları büyük önem taşımaktadır.

İzmir Belediyesi'nin "Türkiye'ye örnek olacak" cümlesiyle tanıttığı projeye yıkılma kararı alındı

İhalesiz işler yapıldı

Kooperatifler aracılığıyla yürütülen Karşıyaka Örnekköy kentsel dönüşüm projesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilerini İZBETON adlı kamu şirketine devretti. Bu kamu şirketi ise Karşıyaka Örnekköy'deki kentsel dönüşüm işini ihalesiz bir şekilde İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Cihangir Lübiç ile CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun öncülüğünde kurulan İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifleri'ne verdi. Bu durum, projenin yönetimi ve ihale süreciyle ilgili tartışmalara yol açmıştır.

İnşaatın temelini Tunç Soyer attı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hak sahipleriyle bir araya gelmiş, projenin Türkiye'ye örnek olacağını savunmuştu. Soyer, "İçiniz rahat olsun. Güvenli ellerdesiniz. Tıkır tıkır yürüyen çok temiz bir inşaat var. En kısa sürede hep beraber o konutlara taşındığınızı göreceğiz. Örnekköy modeli, Türkiye'ye örnek olacak. Arada işin rantını yiyen müteahhit yok" demişti. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da "Yaşadığımız depremlerden dolayı kentsel dönüşüm ihtiyacı içinde olduğumuzu biliyoruz. İzmir Büyükşehir, hiçbir yerden destek almadan çok başarılı olan bir kooperatif modeliyle burada kentsel dönüşümü gerçekleştiriyor" demişti.

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