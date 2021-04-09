İzmir Foça'da düşen askeri eğitim uçağındaki pilotların kurtarılma görüntüleri!
İzmir Foça'da 2. Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçak henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü arızalanıp denize düştü. Olayın öğrenilmesinin ardından Foça açıklarında denize düşen uçaktaki 2 pilotu arama - kurtarma çalışmalarına başlandı. Sağ olarak kurtarılan iki pilotun o anları kameralara yansıdı.
Esra Dermancıoğlu'nun aldatma açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü!
Hercai 67. bölüm fragmanı yayınlandı! | Miran, oğlunu almak için Füsun ile anlaşıyor!
Mehmet Metiner ile Uğur Poyraz arasında canlı yayında darbe polemiği!
Arıza 30. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali Rıza babasına kavuşuyor!
09 Nisan 2021 Cuma 11:48
Benzer Videolar