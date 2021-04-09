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  3. İzmir Foça'da düşen askeri eğitim uçağındaki pilotların kurtarılma görüntüleri!

İzmir Foça'da düşen askeri eğitim uçağındaki pilotların kurtarılma görüntüleri!

İzmir Foça'da 2. Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçak henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü arızalanıp denize düştü. Olayın öğrenilmesinin ardından Foça açıklarında denize düşen uçaktaki 2 pilotu arama - kurtarma çalışmalarına başlandı. Sağ olarak kurtarılan iki pilotun o anları kameralara yansıdı.

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09 Nisan 2021 Cuma 11:48
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