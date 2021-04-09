İzmir Foça'da düşen askeri eğitim uçağındaki pilotların kurtarılma görüntüleri!

İzmir Foça'da 2. Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçak henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü arızalanıp denize düştü. Olayın öğrenilmesinin ardından Foça açıklarında denize düşen uçaktaki 2 pilotu arama - kurtarma çalışmalarına başlandı. Sağ olarak kurtarılan iki pilotun o anları kameralara yansıdı.