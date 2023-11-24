İzmir’de bir AVM’de ilginç görüntüler! Alışveriş çılgınlığı izdiham yarattı!

İzmir’de ‘büyük kasım ayı indirimleri’nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdukları bir AVM’de, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra mağazalara böyle akın ettiler.

YAYINLAMA
Google News
İzmir’de bir AVM’de ilginç görüntüler! Alışveriş çılgınlığı izdiham yarattı!

İzmir’de ‘büyük kasım ayı indirimleri’nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdukları bir AVM’de, güvenlik kontrolünden geçtikten sonra mağazalara böyle akın ettiler.

Dünya genelinde başlatılan ve her yıl tekrarlanan ‘büyük kasım ayı indirimleri’nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, İzmir’de bir AVM’nin önünde sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Yüzlerce insanın sırada olduğu AVM’de, güvenlik kontrolünden geçenler adeta mağazalara koşar adımlar ile akın etti. Yaşanan anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla böyle görüntülendi.

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ PKK terör örgütüne üye olmaktan gözaltına alındı: Balya balya paralarla gündeme gelmiştiSosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ PKK terör örgütüne üye olmaktan gözaltına alındı: Balya balya paralarla gündeme gelmişti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Türkiye olarak turizmde artık dünyanın süper ligindeyiz"Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Türkiye olarak turizmde artık dünyanın süper ligindeyiz"

Türkiye tarihinin en büyük miktarı olarak açıklandı! Balya balya dolarlarla havalimanında yakalandılar!Türkiye tarihinin en büyük miktarı olarak açıklandı! Balya balya dolarlarla havalimanında yakalandılar!

Başkan Erdoğan'dan BMGK'ya çok sert Gazze tepkisi: İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları görmezden gelindiBaşkan Erdoğan'dan BMGK'ya çok sert Gazze tepkisi: İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları görmezden gelindi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’nda yaşanan patlamada 1 işçi daha hayata tutunamadı!
Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’nda yaşanan patlamada 1 işçi daha hayata tutunamadı!
Öğretmenler gününde öğrenci yakınları okulu basıp öğretmeni dövdüler
Öğretmenler gününde öğrenci yakınları okulu basıp öğretmeni dövdüler
Türkiye tarihinin en büyük miktarı olarak açıklandı! Balya balya dolarlarla havalimanında yakalandılar!
Türkiye tarihinin en büyük miktarı olarak açıklandı! Balya balya dolarlarla havalimanında yakalandılar!
Ecel 79 yaşındaki adamı çatıda yakaladı!
Ecel 79 yaşındaki adamı çatıda yakaladı!
Son Haberler
Kimse bunu beklemiyordu! Türk tekstil devi iflasın eşiğine gelerek Konkordato ilan etti
Kimse bunu beklemiyordu! Türk tekstil devi iflasın eşiğine gelerek Konkordato ilan etti
İzmir’de bir AVM’de ilginç görüntüler! Alışveriş çılgınlığı izdiham yarattı!
İzmir’de bir AVM’de ilginç görüntüler! Alışveriş çılgınlığı izdiham yarattı!
Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ PKK terör örgütüne üye olmaktan gözaltına alındı: Balya balya paralarla gündeme gelmişti
Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ PKK terör örgütüne üye olmaktan gözaltına alındı: Balya balya paralarla gündeme gelmişti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Türkiye olarak turizmde artık dünyanın süper ligindeyiz"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Türkiye olarak turizmde artık dünyanın süper ligindeyiz"
Zonguldak’da batan geminin 5 mürettebatının cansız bedenine ulaşıldı!
Zonguldak’da batan geminin 5 mürettebatının cansız bedenine ulaşıldı!
Bursa'da film gibi soygun... Mücevherleri çalıp belediye otobüsüyle kaçtılar! Otobüs ücretini yolculara ödettiler!
Bursa'da film gibi soygun... Mücevherleri çalıp belediye otobüsüyle kaçtılar! Otobüs ücretini yolculara ödettiler!
Çok Okunanlar
Trendyol Süper Lig 2023 - 2024 Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takımı açıkladılar! 2 puan farkla o takım şampiyon oluyor
Trendyol Süper Lig 2023 - 2024 Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takımı açıkladılar! 2 puan farkla o takım şampiyon oluyor
Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ PKK terör örgütüne üye olmaktan gözaltına alındı: Balya balya paralarla gündeme gelmişti
Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ PKK terör örgütüne üye olmaktan gözaltına alındı: Balya balya paralarla gündeme gelmişti
Başkan Erdoğan'dan BMGK'ya çok sert Gazze tepkisi: İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları görmezden gelindi
Başkan Erdoğan'dan BMGK'ya çok sert Gazze tepkisi: İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları görmezden gelindi
Bu gün hava durumu nasıl, yağmur var mı? 24 Kasım Cuma hava durumu ve sıcaklıklar ne kadar
Bu gün hava durumu nasıl, yağmur var mı? 24 Kasım Cuma hava durumu ve sıcaklıklar ne kadar
Gaziantep'te eski eşinin düğününü basan şahıs katliam yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Gaziantep'te eski eşinin düğününü basan şahıs katliam yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Hız tutkularıyla tanınan fenomen torbacı çıktı!
Hız tutkularıyla tanınan fenomen torbacı çıktı!
Yorumlananlar
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi
Ebru Şallı'yı yıkan haber! Mahkeme eşi Uğur Akkuş için Kripto para dolandırıcılığından yakalama kararı verdi