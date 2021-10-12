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  3. İzmir'de boş arazide tıbbi atıkla birlikte vücut parçaları bulundu!

İzmir'de boş arazide tıbbi atıkla birlikte vücut parçaları bulundu!

İzmir Torbalı'da bir arazide insan vücuduna ait parçalar bulundu. Vücut parçalarının yanında tıbbi atıklar da tespit edildi. Başsavcılık ve kaymakamlık soruşturma başlattı.

İzmir'de boş arazide tıbbi atıkla birlikte vücut parçaları bulundu!

İzmir'in Torbalı ilçesinde boş arazide insan vücudu parçaları bulundu. Parçaların yanında tıbbi atıklara da rastlandı.

Subaşı Mahallesi'nde, mermer atıkların bulunduğu boş arazide, insana ait organ ve uzuv parçası ile bez, iğne, kap gibi atık tıbbi malzemelerin olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

BAŞSAVCILIK VE KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tıbbi atıklar ile vücut ve organ parçaları, Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Olaya ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma açtı. Kaymakamlık ise idari soruşturma başlattı.

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