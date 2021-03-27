İzmir'de kadın cinayeti! 5 aylık hamile Sezen Ünlü dini nikahlı kocası tarafından 16 bıçak darbesiyle katledildi

Türkiye'nin en büyük sorunu olan kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Alınan bilgilere göre Konak ilçesinde 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Sezen Ünlü (17) saat 23.00 sıralarında Güney Mahallesi 1158 sokakta yürürken 3 aydır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Anıl Y. (24) bıçakla saldırdı. Genç kadın kanlar içinde yere düşerken olayı görenler durumu 112 Acil Sağlık Ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Sezen Ünlü, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİSLER DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRÜP YAKALADI

Olayın ardından şüpheli Anıl Y.'yi bulmak için çalışma başlatan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin eşkalini belirleyerek harekete geçti ve Anıl Y. ekipler tarafından yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ

Anıl Y. tarafından vahşice öldürülen Sezen Ünlü'nün cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi.

PAYLAŞIMLARI YÜREKLERİ ACITTI

Olayda hayatını kaybeden Sezen Ünlü'nün vücudunda 16 bıçak darbesi belirlenirken talihsiz kadının karnındaki 5 aylık bebeği de olayda hayatını kaybetti. Ayrıca 17 yaşında olan Ünlü'nün, 18 yaşını doldurduktan sonra Anıl Y. ile resmi nikah kıyarak evlenme planlarının olduğu ifade edildi.

Sezen Ünlü'nün bir süre önce sosyal medyada Sezen Aksu'nun Kaçak adlı şarkısının "Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm, kim bilir ne bekliyor kalır mıyım, ölür müyüm" sözlerini paylaştığı görüldü.

Ayrıca hamilelik fotoğrafını paylaşan Ünlü'nün "Sabırsızlıkla bekliyorum seni bebeğim" yazması ise yürekleri burkan diğer bir ayrıntı olarak ortaya çıktı.