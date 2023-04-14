İzmir'de kamu zararı operasyonunda 147 milyon TL'lik vurgun!

İzmir'in Menemen ilçesinde aralarında doktorlarında bulunduğu özel hastane çalışanlarının olduğu ve Türkiye'nin bu zamana kadar ki en büyük kamu zararına neden olunan operasyonu gerçekleştirildi. 14 şüphelinin kamuyu yaklaşık 147 milyon TL zarara uğrattığı ortaya çıktı.

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İzmir'de kamu zararı operasyonunda 147 milyon TL'lik vurgun!

İzmir'in Menemen ilçesinde 147 milyonluk vurguna neden olan özel hastane çalışanları ve doktorlar düzenlenen operasyonla tutuklandı. Mali Şube Koordinesinde Aliağa Mali Büro Amirliğince Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet suçu çerçevesinde, İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan özel bir hastanede görev yapmış olan 9 doktor, hastane sahibi ve idari işlerde çalışanlarıyla birlikte toplam 14 şüphelinin, kamuyu yaklaşık 147 milyon TL zarara uğratarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

147 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARI

Şüphelilerin usülsüz muayene ve ameliyat, fatura kesilmeden yapılan sağlık işlemleri başta olmak üzere birçok suçtan devleti zarara uğratma suçu işlediği belirlendi. Suça karışan 14 şüphelinin tamamı İzmir, İstanbul, Manisa ve Şırnak'taki adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. 147 milyon TL'lik kamu zararı, bu zamana kadar tespiti yapılan en büyük dosya olarak kayıtlara geçti.

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