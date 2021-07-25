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  3. İzmir'de korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonuna el bombası attı! Gerçek ise şoke etti…

İzmir'de korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonuna el bombası attı! Gerçek ise şoke etti…

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir kişi akaryakıt istasyonuna el bombası fırlattı. Bomba İmha Uzmanı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, atılan el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi.

İzmir'de korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonuna el bombası attı! Gerçek ise şoke etti…

Cumhuriyet Mahallesi 6617 Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi yanındaki el bombasını akaryakıt istasyonuna doğru fırlattı ve olay yerinden kaçtı.

Bombayı gören istasyon çalışanları durumu hemen polis ekiplerine ihbar etti. İstasyona gelen ekipler, akaryakıt istasyonunu tahliye edip, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bomba İmha Uzmanı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu el bombasının oyuncak olduğu tespit edildi.

İzmir'de korku dolu anlar! Akaryakıt istasyonuna el bombası attı! Gerçek ise şoke etti…

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken şüpheliyi yakalamak için de çalışma başlatıldı. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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