İzmir'de korkunç cinayet! Eşini baltayla öldürdü

İzmir'in Buca ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı. Eşiyle tartışan adam, karısını baltayla öldürdü. Daha sonra Y.P. isimli şahıs,kendini polis ekiplerine ihbar etti.

Olay, Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre Y.P. isimli şahıs, eşi Sevgi P. (48) ile henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu Y.P., karısı Sevgi P.'ye baltayla saldırdı. Sevgi P., aldığı balta darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren Y.P. de daha sonra polisi arayarak kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Y.P. ile Sevgi P. çiftinin 1'i engelli olmak üzeren 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.