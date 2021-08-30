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İzmir'de korkunç kaza! Aşırı hızlı araç demir yoluna uçtu

İzmir'de aşırı hızlı olduğu iddia edilen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu viyadükten demir yoluna düştü. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.

İzmir'de korkunç kaza! Aşırı hızlı araç demir yoluna uçtu

İzmir'de hafif ticari araç, aşırı hız sonucu üst geçidin demir bariyerlerini aşarak İZBAN raylarına uçtu. Viyadük ayağı ile demir parmaklıklar arasına sıkışan araçta 1 kişi yaşamını yitirirken 2'si ağır 5 kişi de araçtan yaralı olarak çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kamil G. yönetimindeki 50 DF 138 plakalı hafif ticari araç, Bayraklı Mahallesi Cüneyt Sivari Oğulları Sokak'ta viyadükten demir yoluna düştü. Demir korkuluklara çarptıktan sonra düştüğü belirlenen hafif ticari araç, viyadük ayağı ile demir parmaklıklar arasına sıkıştı.

İzmir'de korkunç kaza! Aşırı hızlı araç demir yoluna uçtu

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Kamil G. ile araçta bulunan Hatice D, Doğucan G, Berkay K. ve Mehmet Can K. ile Ayşenur Bozkurt, ekiplerce sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ayşenur Bozkurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İzmir'de korkunç kaza! Aşırı hızlı araç demir yoluna uçtuİzmir'de korkunç kaza! Aşırı hızlı araç demir yoluna uçtu

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