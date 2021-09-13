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İzmir'de korkunç kaza! Şarampole uçan araç hurdaya döndü

İzmir'in Bornova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil kaldırma çarparak şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada otomobil hurdaya dönerken içerisindeki 4 kişide yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de korkunç kaza! Şarampole uçan araç hurdaya döndü

İzmir'de bir otomobil sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Bornova ilçesi Hacılarkırı Caddesi’nde meydana gelen kazada, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 35 S 1414 plakalı otomobil, caddede seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce bir kaldırıma çarpıp daha sonra da şarampole devrildi. Otomobil bir ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine bildirdi.

İzmir'de korkunç kaza! Şarampole uçan araç hurdaya döndü

4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine gelen 110 AKS ekipleri, otomobilde bulunan ve akraba olduğu öğrenilen Seren A., Elif A., Ezgi A. ve Hande A.’yı çıkarttı. Ambulanslara alınan yaralılardan Seren A. Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne, Elif A., Ezgi A. ve Hande A. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

İzmir'de korkunç kaza! Şarampole uçan araç hurdaya döndü

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şarampole devrilen otomobil ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. 

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