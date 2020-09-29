İzmir'de piknik tüpü bomba gibi patladı! Mahalleli ayağa kalktı

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşanan olayda gece saatlerinde 3 katlı binanın teras katında bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen sebepten dolayı patladı. Mahalleli yataklarından korku ile uyanırken patlama sonrası çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri çağrıldı. Olayda yaralı olmazken çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Gazi Osman Paşa Mahallesi 5460 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın teras katında meydana gelen olayda 3 katlı binanın teras katında bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen sebepten dolayı büyük bir gürültü ile patladı.

ALEVLER 4 KİŞİNİN YAŞADIĞI BİR EVE SIÇRADI

Patlamanın etkisiyle alevler, 3’üncü katta ikamet eden 4 kişinin yaşadığı Yasin Yaşar ailesinin evine sıçradı. Patlamaya uykuda yakalanan ve büyük bir korku ile kendilerini evlerinden dışarı atan mahalle sakinleri tarafından polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 3 katlı bina tamamen boşaltıldı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yangın sonrası Yaşar ailesinin evinde maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kabı yaşanmadı. Polis ekiplerince konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.