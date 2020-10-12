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İzmir'de sahte alkol dehşeti sürüyor: 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı

İzmir'de sahte alkol aldıkları gerekçesiyle zehirlenerek hastaneye kaldırılan şahıslardan 11'i yaşamını yitirirken 4 kişinin daha sahte alkolden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye başvurduğu öğrenildi.

İzmir'de sahte alkol dehşeti sürüyor: 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı

İzmir'de, sahte alkol içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınanlardan 11 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi daha sahte alkolden zehirlendiği iddiası ile hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan 11 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, dün akşam saatlerinde sahte alkolden zehirlendiği iddiası ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 kişi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ise 1 kişi tedaviye alındı.

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Berna Akkaya
Editör


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