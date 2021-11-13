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İzmir'de suç şebekesine operasyon: Sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, sosyal medya üzerinden düzenledikleri yarışmalarla para ödülü kazanıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Barankoğlu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir'de suç şebekesine operasyon: Sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın tutuklandı

Alınan bilgilere göre sosyal medyada para kazandıklarını belirterek vergi adı altında vatandaşlardan para aldığı iddia edilen suç şebekesi hakkında harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, bunun üzerine soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında söz konusu şebekenin kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıklarını söylüyor, ancak parayı vermek için belli bir miktarda vergi vermeleri gerektiğini belirterek para aldığı belirlendi.

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GÖZALTINA ALINDILAR, TUTUKLANDILAR

10 Kasım'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İzmir'de suç şebekesine operasyon: Sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın tutuklandıSimge Barankoğlu

BARANKOĞLU: SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM

Simge Barankoğlu'nun emniyetteki ifadesinde," Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Ben tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. 

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AYDIN: KİMSEYİ DOLANDIRMAK İÇİN ÇALIŞMADIM

Yeşim Aydın ifadesinde geçimini sosyal medyada reklam yaparak sağladığını söyledi. Aydın ifadesinde şunları kaydetti:

 " Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müştekilerin hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm" 

İzmir'de suç şebekesine operasyon: Sosyal medya fenomenleri Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın tutuklandı

Yeşim Aydın

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