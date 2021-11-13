İşte Benim Stilim Yarışması'na katılmasıyla adından söz ettiren Yeşim Aydın, sosyal medya hesabından verdiği cesur pozlarla adından söz ettirmiştir. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Aydın, İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alındı. Aydın daha sonra adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bunun üzerine Sosyal medya fenomeni Yeşim Aydın kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Yeşim Aydın Neden tutuklandı? sorularına yanıt aranıyor.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ YEŞİM AYDIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Sosyal medya fenomeni olan Yeşim Aydın, 1995 yılında doğdu. 26 yaşındaki Aydın, adını TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasında boy göstererek duyurmuştur. Aydın yarışmayı 1.sırada tamamlayarak sükse yapmıştır.

Yeşim Aydın sosyal medya fenomeni olan Yeşim Aydın, sosyal medya hesabından verdiği cesur pozlarla adından söz ettirmektedir.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yeşim Aydın'ın Instagram'da 159 bin takipçisi bulunmaktadır.

YEŞİM AYDIN NEDEN TUTUKLANDI?

Alınan bilgilere göre sosyal medyada para kazandıklarını belirterek vergi adı altında vatandaşlardan para aldığı iddia edilen suç şebekesi hakkında harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, bunun üzerine soruşturma başlattı. Yapılan soruşturma kapsamında söz konusu şebekenin kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıklarını söylüyor, ancak parayı vermek için belli bir miktarda vergi vermeleri gerektiğini belirterek para aldığı belirlendi.

10 Kasım'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Barankoğlu ve Yeşim Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklandı, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Yeşim Aydın ifadesinde geçimini sosyal medyada reklam yaparak sağladığını söyledi. Aydın ifadesinde şunları kaydetti:

" Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müştekilerin hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm"