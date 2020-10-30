İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi!
Bugün öğle saatlerinde İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından TFF, Ege Bölgesi'nde oynanacak 4 maçı erteledi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle dört maçın ertelendiği belirtildi.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir’i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.
Süper Lig’de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig’de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig’deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.
Ertelenen maçlar şöyle:
Göztepe-Aytemiz Alanyaspor
Menemenspor-Ankaraspor
Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor
Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK
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