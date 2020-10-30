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  3. İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi!

İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi!

Bugün öğle saatlerinde İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından TFF, Ege Bölgesi'nde oynanacak 4 maçı erteledi.

İzmir'deki deprem nedeniyle 4 maç ertelendi!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle dört maçın ertelendiği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir’i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.

Süper Lig’de Göztepe – Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig’de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Misli.com 3. Lig’deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihe yapılacak.

Ertelenen maçlar şöyle:

Göztepe-Aytemiz Alanyaspor
Menemenspor-Ankaraspor
Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor
Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK

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Onur Çelik
Spor Editörü


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